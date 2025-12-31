Бойцы НГУ "Буревій" уничтожили 10 оккупантов и 4 единицы техники. ВИДЕО

Бойцы Первой Президентской бригады НГУ "Буревій" нанесли удары по местам дислокации врага во время боевых вылетов ударными дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидировано не менее десяти оккупантов и уничтожено четыре единицы техники.

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В частности, поражены:

1 УАЗ "буханка";

1 FPV-"ждун";

2 боевые машины;

1 мотоцикл.

Также выведены из строя средства радиоэлектронной борьбы и связи, что серьезно затруднило координацию врага.

Кадрами ударов по рашистам бойцы поделились в своем официальном телеграм-канале.

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