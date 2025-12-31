2 191 1
Бойцы НГУ "Буревій" уничтожили 10 оккупантов и 4 единицы техники. ВИДЕО
Бойцы Первой Президентской бригады НГУ "Буревій" нанесли удары по местам дислокации врага во время боевых вылетов ударными дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидировано не менее десяти оккупантов и уничтожено четыре единицы техники.
В частности, поражены:
- 1 УАЗ "буханка";
- 1 FPV-"ждун";
- 2 боевые машины;
- 1 мотоцикл.
Также выведены из строя средства радиоэлектронной борьбы и связи, что серьезно затруднило координацию врага.
Кадрами ударов по рашистам бойцы поделились в своем официальном телеграм-канале.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль