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Безпілотники СБС перетворили на попіл два ЗРК окупантів "БУК-М3" та "ТОР-М2". ВIДЕО
Ударні дрони Сил безпілотних систем за одну годину перетворили на попіл два ворожі ЗРК на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це результат роботи операторів дронів із батальйону "Asgard" 412-ї окремої бригади "Немезис".
Унаслідок успішної спецоперації було уражено ЗРК "БУК-М3" та "ТОР-М2".
Українські воїни продемонстрували точність та ефективність ударних дронів проти техніки рашистів.
Відео оприлюднено у соцмережах.
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