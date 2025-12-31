У ніч на 31 грудня підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій було успішно уражено термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї рф.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей комплекс є одним із найбільших у Чорноморському регіоні за обсягами зберігання і перевалки нафтових вантажів. Він забезпечує транзит великих обсягів нафти як за кордон, так і для внутрішніх користувачів росії.

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Кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей - з ладу була виведена портова інфраструктура.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій знищили склади боєприпасів російської армії на території тимчасово окупованої Донецької області України.

У селі Ближнє дрони ССО уразили логістичний вузол забезпечення підрозділу зі складу угруповання військ "Восток".

Також у населеному нункті Сіятель був знищений склад боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії РФ.

Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати асиметричні дії задля зупинки наступального потенціалу росії.

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