Беспилотники СБС превратили в пепел два ЗРК оккупантов БУК-М3 и ТОР-М2. ВИДЕО

Ударные дроны Сил беспилотных систем за один час превратили в пепел два вражеских ЗРК на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это результат работы операторов дронов из батальона Asgard 412-й отдельной бригады "Немезіс".

В результате успешной спецоперации были поражены ЗРК БУК-М и ТОР-М2.

Украинские воины продемонстрировали точность и эффективность ударных дронов против техники рашистов.

Видео обнародовано в соцсетях.

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