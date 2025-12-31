РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7049 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Боевые действия на Ореховском направлении Бои на Гуляйпольском направлении
5 529 7

Беспилотники СБС превратили в пепел два ЗРК оккупантов БУК-М3 и ТОР-М2. ВИДЕО

Ударные дроны Сил беспилотных систем за один час превратили в пепел два вражеских ЗРК на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это результат работы операторов дронов из батальона Asgard 412-й отдельной бригады "Немезіс".

В результате успешной спецоперации были поражены ЗРК БУК-М и ТОР-М2.

Украинские воины продемонстрировали точность и эффективность ударных дронов против техники рашистов.

Видео обнародовано в соцсетях.

Смотрите также: Артиллерия 55-й бригады разбила колонну российских багги на Покровском направлении. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ССО поразили "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23302) Гуляйполе (242) уничтожение (10221) Запорожская область (4583) дроны (7597) ЗРК (290) Силы беспилотных систем (566) Пологовский район (438) Орехов (50)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 