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Беспилотники СБС превратили в пепел два ЗРК оккупантов БУК-М3 и ТОР-М2. ВИДЕО
Ударные дроны Сил беспилотных систем за один час превратили в пепел два вражеских ЗРК на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это результат работы операторов дронов из батальона Asgard 412-й отдельной бригады "Немезіс".
В результате успешной спецоперации были поражены ЗРК БУК-М и ТОР-М2.
Украинские воины продемонстрировали точность и эффективность ударных дронов против техники рашистов.
Видео обнародовано в соцсетях.
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