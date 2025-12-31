ССО поразили "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. ВИДЕО

В ночь на 31 декабря подразделениями Deep Strike Сил специальных операций был успешно поражен терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот комплекс является одним из крупнейших в Черноморском регионе по объемам хранения и перевалки нефтяных грузов. Он обеспечивает транзит больших объемов нефти как за границу, так и для внутренних пользователей России.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Несколько дронов ССО успешно достигли своих целей - из строя была выведена портовая инфраструктура.

Также подразделения Сил специальных операций уничтожили склады боеприпасов российской армии на территории временно оккупированной Донецкой области Украины.

В селе Ближнее дроны ССО поразили логистический узел обеспечения подразделения из состава группировки войск "Восток".

Также в населенном пункте Сеятель был уничтожен склад боеприпасов и материально-технического обеспечения 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии РФ.

Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для остановки наступательного потенциала России.

Смотрите также: Украинские дроны уничтожили РЛС и базу вражеских морских беспилотных катеров в Крыму. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны SIGNUM ликвидировали 7 рашистов среди лесополосы в Лиманском районе. ВИДЕО