ССО поразили "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. ВИДЕО
В ночь на 31 декабря подразделениями Deep Strike Сил специальных операций был успешно поражен терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этот комплекс является одним из крупнейших в Черноморском регионе по объемам хранения и перевалки нефтяных грузов. Он обеспечивает транзит больших объемов нефти как за границу, так и для внутренних пользователей России.
Несколько дронов ССО успешно достигли своих целей - из строя была выведена портовая инфраструктура.
Также подразделения Сил специальных операций уничтожили склады боеприпасов российской армии на территории временно оккупированной Донецкой области Украины.
В селе Ближнее дроны ССО поразили логистический узел обеспечения подразделения из состава группировки войск "Восток".
Также в населенном пункте Сеятель был уничтожен склад боеприпасов и материально-технического обеспечения 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии РФ.
Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для остановки наступательного потенциала России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль