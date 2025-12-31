Артиллерия 55-й бригады разбила колонну российских багги на Покровском направлении. ВИДЕО
Колонна российских штурмовиков на багги была разбита украинской артиллерией на Покровском направлении Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 55-й бригады "Запорожская Сечь" нанесли сокрушительный удар из огневых групп 2П22 "Богдан" и САУ "CAESAR".
В результате попаданий на кадрах видно, как российская техника разбита на куски и горит посреди дороги.
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