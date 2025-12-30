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Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
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Рашисты эвакуируют раненого сослуживца, который лежит в машине с голым задом под открытым небом. ВИДЕО

Опубликованы кадры в соцсетях эвакуации российского пехотинца 1441-го мотострелкового полка на Покровском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, раненый рашист с голым задом лежит под открытым небом в открытом автобусе и "наслаждается видом".

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Также в комментариях к видео говорится, что машина застряла в грязи, а украинские дроны все ближе к военным РФ.

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армия РФ (23293) Донецкая область (12606) дроны (7588) Покровск (1325) Покровский район (1795)
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Топ комментарии
+6
Вигляд в нього задоволений, ще б хоча б цигарку дали, після 3 партерів відразу.
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30.12.2025 17:41 Ответить
+4
То скрепы как соблазн..
Что б не забывали свои корни, суровую арестантскую долю
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30.12.2025 17:27 Ответить
+3
Скрєпа через дупло папЙОрла
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30.12.2025 17:29 Ответить

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