Рашисты эвакуируют раненого сослуживца, который лежит в машине с голым задом под открытым небом. ВИДЕО

Опубликованы кадры в соцсетях эвакуации российского пехотинца 1441-го мотострелкового полка на Покровском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, раненый рашист с голым задом лежит под открытым небом в открытом автобусе и "наслаждается видом".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Также в комментариях к видео говорится, что машина застряла в грязи, а украинские дроны все ближе к военным РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот украинского МиГ-29 высокоточной авиабомбой AASM HAMMER уничтожает оккупантов, которые собрались в полуразрушенном доме. ВИДЕО

Смотрите также: Дроны 14-й бригады "Червона Калина" ликвидировали испуганного оккупанта в гараже в Донецкой области. ВИДЕО