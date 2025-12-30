Рашисты эвакуируют раненого сослуживца, который лежит в машине с голым задом под открытым небом. ВИДЕО
Опубликованы кадры в соцсетях эвакуации российского пехотинца 1441-го мотострелкового полка на Покровском направлении Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, раненый рашист с голым задом лежит под открытым небом в открытом автобусе и "наслаждается видом".
Также в комментариях к видео говорится, что машина застряла в грязи, а украинские дроны все ближе к военным РФ.
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Что б не забывали свои корни, суровую арестантскую долю