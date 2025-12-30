УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10103 відвідувача онлайн
Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
7 186 21

Рашисти евакуюють пораненого поплічника, який лежить у автівці з голим задом просто неба. ВIДЕО

Опубліковані кадри у соцмережах евакуації російського піхотинця 1441-го мотострілецького полку на Покровському напрямку Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранений рашист із голим задом лежить просто неба у відкритому бусику та "насолоджується краєвидом".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також, у коментарях до відео йдеться про те, що автівка застрягла в багнюці, а українські дрони все ближче до військових РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілот українського МіГ-29 високоточною авіабомбою AASM HAMMER знищує окупантів, які згуртувалися у напівзруйнованому будинку. ВIДЕО

Дивіться також: Дрони 14-ї бригади "Червона Калина" ліквідували переляканого окупанта в гаражі на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21513) Донецька область (11490) дрони (8682) Покровськ (1360) Покровський район (1811)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Вигляд в нього задоволений, ще б хоча б цигарку дали, після 3 партерів відразу.
показати весь коментар
30.12.2025 17:41 Відповісти
+4
То скрепы как соблазн..
Что б не забывали свои корни, суровую арестантскую долю
показати весь коментар
30.12.2025 17:27 Відповісти
+3
Скрєпа через дупло папЙОрла
показати весь коментар
30.12.2025 17:29 Відповісти

Завантаження...

 
 