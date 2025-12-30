Рашисти евакуюють пораненого поплічника, який лежить у автівці з голим задом просто неба. ВIДЕО
Опубліковані кадри у соцмережах евакуації російського піхотинця 1441-го мотострілецького полку на Покровському напрямку Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранений рашист із голим задом лежить просто неба у відкритому бусику та "насолоджується краєвидом".
Також, у коментарях до відео йдеться про те, що автівка застрягла в багнюці, а українські дрони все ближче до військових РФ.
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Что б не забывали свои корни, суровую арестантскую долю