Рашисти евакуюють пораненого поплічника, який лежить у автівці з голим задом просто неба. ВIДЕО

Опубліковані кадри у соцмережах евакуації російського піхотинця 1441-го мотострілецького полку на Покровському напрямку Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранений рашист із голим задом лежить просто неба у відкритому бусику та "насолоджується краєвидом".

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Також, у коментарях до відео йдеться про те, що автівка застрягла в багнюці, а українські дрони все ближче до військових РФ.

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