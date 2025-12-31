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Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Покровському напрямку
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Артилерія 55-ї бригади розбила колону російських баггі на Покровському напрямку. ВIДЕО

Колона російських штурмовиків на баггі була розбита українською артилерією на Покровському напрямку Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 55-ї бригади "Запорізька Січ" завдали нищівного удару з вогневих груп 2П22 "Богдан" та САУ "CAESAR".

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У результаті влучань на кадрах видно, як російська техніка розбита на друзки та палає серед дороги.

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