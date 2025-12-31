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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
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Бойцы 60-й ОМБр за 2025 год ликвидировали более 8200 оккупантов, десятки танков и 13 500 БПЛА. ВИДЕО

Кропотливая работа артиллеристов, пехоты и операторов дронов 60-й отдельной механизированной бригады принесла значительные результаты в борьбе с врагом на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение 2025 года украинские воины нанесли сокрушительные потери российским оккупантам, ликвидировав тысячи военных и сотни единиц техники.

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Слаженные действия подразделений стали весомым вкладом в сдерживание наступательного потенциала российских войск и подтвердили эффективность украинской армии в современной войне.

Итоги 2025 года (60-я ОМБр, Лиманское направление)

  • Уничтожено личного состава врага: 8200
  • Танков: 15
  • БМП, БТР, МТЛБ: 40
  • Артиллерийских систем: 40
  • Автотранспорта: 110
  • БПЛА: 13 500

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Также сообщалось, что беспилотники СБС превратили в пепел два ЗРК оккупантов БУК-М3 и ТОР-М2.

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Автор: 

армия РФ (23302) уничтожение (10221) Донецкая область (12609) Лиман (332) Покровский район (1798) 60 ОМБр (91)
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