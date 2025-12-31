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Бойцы 60-й ОМБр за 2025 год ликвидировали более 8200 оккупантов, десятки танков и 13 500 БПЛА. ВИДЕО
Кропотливая работа артиллеристов, пехоты и операторов дронов 60-й отдельной механизированной бригады принесла значительные результаты в борьбе с врагом на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение 2025 года украинские воины нанесли сокрушительные потери российским оккупантам, ликвидировав тысячи военных и сотни единиц техники.
Слаженные действия подразделений стали весомым вкладом в сдерживание наступательного потенциала российских войск и подтвердили эффективность украинской армии в современной войне.
Итоги 2025 года (60-я ОМБр, Лиманское направление)
- Уничтожено личного состава врага: 8200
- Танков: 15
- БМП, БТР, МТЛБ: 40
- Артиллерийских систем: 40
- Автотранспорта: 110
- БПЛА: 13 500
Также сообщалось, что беспилотники СБС превратили в пепел два ЗРК оккупантов БУК-М3 и ТОР-М2.
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