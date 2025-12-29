Оптоволоконні дрони SIGNUM ліквідували шістьох окупантів та знищили чотири ворожі гармати поблизу Лиману. ВIДЕО
Пілоти батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади продовжують демонструвати високу ефективність застосування ударних безпілотників на Лиманському напрямку фронту в Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано віртуозну роботу операторів, які проводять дрони на оптоволоконному управлінні крізь лісисту місцевість на вкрай малих висотах, обходячи природні перешкоди та маскування противника.
У результаті точно спланованих ударів було ліквідовано піхоту окупаційних військ РФ, а також знищено чотири ворожі артилерійські гармати, що використовувалися для обстрілів українських позицій.
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