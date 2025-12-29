Рашисти розстріляли сімох цивільних у Покровську, - "Хочу жить"

Російські загарбники у Покровську скоїли черговий воєнний злочин, розстрілявши сімох цивільних жителів.

Про це повідомив проєкт "Хочу жить", передає Цензор.НЕТ.

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За їхніми даними, про це повідомили "небайдужі люди з ЗС РФ".

Подробиці

У ніч на 21 грудня в будинку 84 по вул. Центральній двоє військових увірвалися до підвалу будинку, в якому ховалися цивільні.

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До солдатів вийшли батько та син – Завадський Олександр Робертович та Завадський Ярослав Олександрович, у яких російські військовослужбовці вимагали алкоголь. Коли їм відповіли, що алкоголю у підвалі немає, росіяни відкрили вогонь та вбили батька та сина.

Потім, спустившись у підвал, російські солдати вбили сім'ю, що знаходилася там: батька Гулька Дмитра, матір Гулько Оксану, сина Гулька Дмитра Дмитровича і матір Оксани - Надію. Також був убитий чоловік на ім'я Олександр, а ще один - Мєронцев Петро Валерійович – був поранений і вдав мертвого. Після того як російські вбивці пішли, Мєронцеву вдалося вилізти з підвалу та втекти.

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Хто скоїв злочин?

Злочин здійснили стрілець 1-го штурмового взводу 2-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 30-ї ОМСБр в/ч 45863 Галімзянов Рінат Раліфович, 31.05.1996 р.н. (родом з Башкортостану, м. Нєфтєкамськ, вул. Миколи Князєва, 8) та стрілець 2-ї ШР 1-го ШБ 30-ї ОМСБр в/ч 45863 Агафонов Олексій Анатолійович, 27.03.1987 р. н жетон Ю-810131 (раніше судимий, родом з Бурятії, м. Кяхта, вул. Жданова, 1)

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Після страти російські солдати повідомили командиру (позивній Вуду), що знищили групу "ДРГ ЗСУ", а сам будинок підпалили.

23 грудня, завдяки свідкові, що вижив, Агафонов і Галімзянов були затримані силами 159-ї ВК і етаповані в Селидове.

"Судячи з того, що ситуація не набула розголосу, вбивство намагатимуться зам'яти", - кажуть у проєкті.

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