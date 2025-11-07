Німеччина розслідує злочин російських окупантів проти свого громадянина в Гостомелі

Серед іноземців, які постраждали від воєнних злочинів російських окупантів в Україні, є громадянин Німеччини, який у лютому 2022 року приїхав за коханою до Гостомеля на Київщині.

Про це в інтерв’ю Еспресо розповів адвокат та правозахисник, який захищає потерпілих від російських воєнних злочинів Юрій Білоус, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти стріляли по автівці з німцем

"Німеччина розслідує злочин проти німецького громадянина в Гостомелі. Я, до речі, беру участь в цій справі на стороні потерпілих, – вона розглядається в суді в Україні. Тоді у Гостомелі росіяни просто стріляли по цивільних автомобілях. В одному з них виявився громадянин Німеччини, який приїхав за своєю коханою. Уявіть собі, як буває. Але, слава Богу, він залишився живий", - розповів Білоус.

За його словами, точна кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами на території України, жертвами або потерпілими від яких є громадяни інших держав, на цей момент невідома, але правозахисник припустив, що їх може бути десятки, а то й сотні.

Що передувало

Нагадаємо, уперше в Україні довічний термін ув’язнення отримав російський військовий Дмитро Курашов зі штурмового загону "Шторм-V", який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку.

Крім того, Україна вперше від початку повномасштабної агресії Україна передала до іноземної держави російського військовослужбовця для реального кримінального переслідування за воєнні злочини. 30 жовтня Вільнюський окружний суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці.

