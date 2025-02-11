Поліція Київщини повідомила про підозру окупанту за розстріл людей у авто в Гостомелі. ФОТО

Поліція повідомила про підозру 41-річному стрільцю Національної гвардії РФ, який під час окупації росіянами Гостомеля обстріляв автомобіль, внаслідок чого загинули двоє цивільних.

Як зазначається, правоохоронці встановили ще одного військовослужбовця РФ. Ним виявився 41-річний стрілець моторизованого взводу 1 відділення загону мобільного особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Красноярському краю "Ратибор" Сибірського округу військ національної гвардії РФ.

"Він разом зі спільниками під час окупації Гостомеля відкрив прицільний вогонь з автоматичної зброї по автомобілю Chevrolet Aveo, внаслідок чого загинули двоє цивільних", - ідеться в повідомленні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини повідомили військовослужбовцю РФ про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року російські окупанти у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли цивільне населення та 12 автомобілів.

