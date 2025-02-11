УКР
Поліція Київщини повідомила про підозру окупанту за розстріл людей у авто в Гостомелі. ФОТО

Поліція повідомила про підозру 41-річному стрільцю Національної гвардії РФ, який під час окупації росіянами Гостомеля обстріляв автомобіль, внаслідок чого загинули двоє цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Київщини.

Як зазначається, правоохоронці встановили ще одного військовослужбовця РФ. Ним виявився 41-річний стрілець моторизованого взводу 1 відділення загону мобільного особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Красноярському краю "Ратибор" Сибірського округу військ національної гвардії РФ.

"Він разом зі спільниками під час окупації Гостомеля відкрив прицільний вогонь з автоматичної зброї по автомобілю Chevrolet Aveo, внаслідок чого загинули двоє цивільних", - ідеться в повідомленні.

Розстріляв авто з людьми у Гостомелі

Слідчі слідчого управління поліції Київщини повідомили військовослужбовцю РФ про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року російські окупанти у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли цивільне населення та 12 автомобілів.

армія рф (18780) Київська область (4272) Гостомель (141) воєнні злочини (1936) підозра (871) Бучанський район (89)
Цю паскуду треба просто знищувати, воно не має права на існуваня як і весь рашиський режим.
показати весь коментар
11.02.2025 18:04 Відповісти
Якої ще "Національної гвардії рф"?
показати весь коментар
11.02.2025 18:24 Відповісти
Це якийсь треш я прочитав, ще й не оприлюднили ПІБ. Як повідомили? В газову трубу? Нехай навіть так. Але що кричали? - 41-годовалий стрєлок ми тєбя прєдупрєждаєм, что подозрєваєм? З цим процесуальним дебілізмом давно треба розпрощатись, його змастирили риги, щоб створити перепони для слідчих органів і таким чином перетворити слідство на цирк та уникати кримінальної відповідальності. Але про що я - при Пороху в ВР сиділа та ж братва, що й при Янеку, а нинішні новиє ліца-мародери тільки дякують попєрєднікам в ліце портнових за прєдусмотрітєльность.
показати весь коментар
11.02.2025 18:42 Відповісти
 
 