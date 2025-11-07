Германия расследует преступление российских оккупантов против своего гражданина в Гостомеле

Среди иностранцев, пострадавших от военных преступлений российских оккупантов в Украине, есть гражданин Германии, который в феврале 2022 года приехал за любимой в Гостомель Киевской области.

Об этом в интервью Эспресо рассказал адвокат и правозащитник, защищающий потерпевших от российских военных преступлений Юрий Белоус, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты стреляли по машине с немцем

"Германия расследует преступление против немецкого гражданина в Гостомеле. Я, кстати, участвую в этом деле на стороне потерпевших, – оно рассматривается в суде в Украине. Тогда в Гостомеле россияне просто стреляли по гражданским автомобилям. В одном из них оказался гражданин Германии, который приехал за своей возлюбленной. Представьте себе, как бывает. Но, слава Богу, он остался жив", – рассказал Белоус.

По его словам, точное количество военных преступлений, совершенных россиянами на территории Украины, жертвами или пострадавшими от которых являются граждане других государств, на данный момент неизвестно, но правозащитник предположил, что их может быть десятки, а то и сотни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция Киевской области сообщила о подозрении оккупанту за расстрел людей в автомобиле в Гостомеле. ФОТО

Что предшествовало

Напомним, впервые в Украине пожизненный срок заключения получил российский военный Дмитрий Курашов из штурмового отряда "Шторм-V", который расстрелял украинского военнопленного на Запорожском направлении.

Кроме того, Украина впервые с начала полномасштабной агрессии передала иностранному государству российского военнослужащего для реального уголовного преследования за военные преступления. 30 октября Вильнюсский окружной суд по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры Литвы взял подозреваемого под стражу на три месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарегистрировано более 190 тыс. военных преступлений войск РФ в Украине, - Офис генпрокурора