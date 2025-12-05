Рашисти мінували тіла розстріляних українських військовополонених на Курщині, - допит свідка-воїна ЗСУ
5 грудня у Шевченківському райсуді Києва відбулося засідання у справі російського військового Володимира Іванова, якого обвинувачують у розстрілі двох українських військовополонених на Курщині у січні 2025 року. У цій справі допитали першого свідка, який розповів про злочини рашистів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне" та "Слідство.Інфо".
Допит свідка – українського військового
- Під час судового засідання допитували свідка — українського військового, який служив разом із розстріляними бійцями Іваном Кондратюком і Віктором Ляпотою в одній бригаді та споряджав їх на останнє бойове завдання.
- Один із загиблих був звʼязківцем, інший — гранатометник.
Свідок розповів, що українські бійці ССО після розстрілу виявили тіла замінованими.
"Побратим доповів, що на "еваку" — він розташований від КСП "Хліб" десь у 100 метрах — була перестрілка... Після того, як сталося вбивство, або засідка диверсійної групи, було відпрацювання наших "ССОвців". І вони виявили, що тіла були заміновані", - зазначив український військовослужбовець і додав, що через це їх не могли евакуювати.
Бійці ССО замінували підходи до тіл полеглих воїнів
На питання прокурора у справі Михайла Нечиталюка, свідок додав, що положення тіл було лицем донизу, на животі. Між тілами була відстань приблизно 15 метрів.
За словами свідка, російські загарбники чекали у засідці не менше 8 годин і залишились там після розстрілу українських військовополонених.
Воїни ССО замінували підходи до тіл, а вже 10 січня там відбувся бій.
Зброю загиблих українських військовослужбовців було вилучено з місця розстрілу і передано військовій частині.
- Зазначимо, що суд з міркувань безпеки не дозволив журналістам здійснювати запис допиту свідка, а також зазначати його анкетні дані, оскільки він є чинним українським військовослужбовцем. Другий військовий, який брав участь у завданні, теж є свідком у справі Володимира Іванова. Його дані теж не розкривають.
Більше про справу Іванова
Володимир Іванов — полонений військовий 40-ї окремої бригади морської піхоти ЗС Російської Федерації.
- Іванов (позивний "Ярий") разом з трьома іншими російськими військовими з позивними "Білий", "Бум" та "Лебідь" за наказом командира "Рязань" 9 січня 2025 року з автоматів Калашникова розстріляли двох українських військовополонених з 241-ї окремої бригади тероборони ЗСУ.
- Розстріл стався у лісі на південний схід від села Гуєво Суджанського району Курської області.
- У січні 2025 року ССО взяли Іванова разом із іншими росіянами в полон. Йому інкримінують правопорушення за частиною 1 статті 28 та частиною 2 статті 438 КК України (воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством, вчинений групою осіб). Іванову загрожує довічне увʼязнення.
- Як пише "Суспільне", 53-річний Іванов народився у Севастополі, а проживав у місті Озерськ Челябінської області РФ. За словами підозрюваного, у грудні 2024 року його призвали до лав російської армії. Після двотижневих навчань його підрозділ відправили у Курську область.
- Перед першим судовим засіданням 29 серпня Іванов заявив, що визнає свою провину, розкаюється та не має заперечень щодо обвинувачення.
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