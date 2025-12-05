Рашисты минировали тела расстрелянных украинских военнопленных в Курской области, - допрос свидетеля-воина ВСУ

Фото: Суспільне Новини/Олена Куренкова

5 декабря в Шевченковском райсуде Киева состоялось заседание по делу российского военного Владимира Иванова, которого обвиняют в расстреле двух украинских военнопленных на Курщине в январе 2025 года. По этому делу допросили первого свидетеля, который рассказал о преступлениях рашистов.

Допрос свидетеля – украинского военного

Во время судебного заседания допрашивали свидетеля — украинского военного, который служил вместе с расстрелянными бойцами Иваном Кондратюком и Виктором Ляпотой в одной бригаде и снаряжал их на последнее боевое задание.

Один из погибших был связистом, другой — гранатометчиком.

Свидетель рассказал, что украинские бойцы ССО после расстрела обнаружили тела заминированными.

"Побратим доложил, что на "эваку" — он расположен от КСП "Хлеб" где-то в 100 метрах — была перестрелка... После того, как произошло убийство или засада диверсионной группы, была отработка наших "ССОвцев". И они обнаружили, что тела были заминированы", — отметил украинский военнослужащий и добавил, что из-за этого их не могли эвакуировать.

Бойцы ССО заминировали подходы к телам погибших воинов

На вопрос прокурора по делу Михаила Нечиталюка, свидетель добавил, что тела были расположены лицом вниз, на животе. Между телами было расстояние примерно 15 метров.

По словам свидетеля, российские захватчики провели в засаде не менее 8 часов и остались там после расстрела украинских военнопленных.

Воины ССО заминировали подходы к телам, а уже 10 января там произошло сражение.

Оружие погибших украинских военнослужащих было изъято с места расстрела и передано воинской части.

Отметим, что суд из соображений безопасности не разрешил журналистам вести запись допроса свидетеля, а также указывать его анкетные данные, поскольку он является действующим украинским военнослужащим. Второй военный, участвовавший в задании, тоже является свидетелем по делу Владимира Иванова. Его данные тоже не раскрывают.

Больше о деле Иванова

Владимир Иванов — пленный военный 40-й отдельной бригады морской пехоты ВС Российской Федерации.

Иванов (позывной "Ярый") вместе с тремя другими российскими военными с позывными "Белый", "Бум" и "Лебедь" по приказу командира "Рязань" 9 января 2025 года из автоматов Калашникова расстреляли двух украинских военнопленных из 241-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Расстрел произошел в лесу к юго-востоку от села Гуево Суджанского района Курской области.

В январе 2025 года ССО взяли Иванова вместе с другими россиянами в плен. Ему инкриминируют правонарушение по части 1 статьи 28 и части 2 статьи 438 УК Украины (военное преступление, соединенное с умышленным убийством, совершенное группой лиц). Иванову грозит пожизненное заключение.

Как пишет "Суспільне", 53-летний Иванов родился в Севастополе, а проживал в городе Озерск Челябинской области РФ. По словам подозреваемого, в декабре 2024 года его призвали в ряды российской армии. После двухнедельных учений его подразделение отправили в Курскую область.

Перед первым судебным заседанием 29 августа Иванов заявил, что признает свою вину, раскаивается и не имеет возражений по обвинению.

