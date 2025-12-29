РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9574 посетителя онлайн
Новости Военные преступления россиян
2 348 15

Рашисты расстреляли семерых гражданских в Покровске, - "Хочу жить"

Рашисты расстреляли гражданских в Покровске: что известно?

Российские захватчики в Покровске совершили очередное военное преступление, расстреляв семерых гражданских жителей.

Об этом сообщил проект "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По их данным, об этом сообщили "неравнодушные люди из ВС РФ".

Подробности

В ночь на 21 декабря в доме 84 по ул. Центральной двое военных ворвались в подвал дома, в котором прятались гражданские.

Читайте также: Германия расследует преступление российских оккупантов против своего гражданина в Гостомеле

К солдатам вышли отец и сын – Завадский Александр Робертович и Завадский Ярослав Александрович, у которых российские военнослужащие требовали алкоголь. Когда им ответили, что алкоголя в подвале нет, россияне открыли огонь и убили отца и сына.

Затем, спустившись в подвал, российские солдаты убили находившуюся там семью: отца Гулька Дмитрия, мать Гулько Оксану, сына Гулька Дмитрия Дмитриевича и мать Оксаны – Надежду. Также был убит мужчина по имени Александр, а еще один - Меронцев Петр Валерьевич - был ранен и притворился мертвым. После того как российские убийцы ушли, Меронцеву удалось выбраться из подвала и сбежать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты расстреляли пленного воина ВСУ на Покровском направлении, - прокуратура

Кто совершил преступление?

Преступление совершили стрелок 1-го штурмового взвода 2-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 30-й ОМСБр в/ч 45863 Галимзянов Ринат Ралифович, 31.05.1996 г.р. (родом из Башкортостана, г. Нефтекамск, ул. Николая Князева, 8) и стрелок 2-й ШР 1-го ШБ 30-й ОМСБр в/ч 45863 Агафонов Алексей Анатольевич, 27.03.1987 г. н жетон Ю-810131 (ранее судимый, родом из Бурятии, г. Кяхта, ул. Жданова, 1)

Читайте также: Расстрел россиянами военнопленного на Донетчине: прокуратура начала расследование

После казни российские солдаты сообщили командиру (позывной "Вуду"), что уничтожили группу "ДРГ ВСУ", а сам дом подожгли.

23 декабря, благодаря выжившему свидетелю, Агафонов и Галимзянов были задержаны силами 159-й ВК и этапированы в Селидово.

"Судя по тому, что ситуация не получила огласки, убийство будут пытаться замять", - говорят в проекте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты минировали тела расстрелянных украинских военнопленных на Курщине, - допрос свидетеля-воина ВСУ

Автор: 

армия РФ (21775) Донецкая область (11750) Покровск (1099) военные преступления (1546) Покровский район (1497)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
В підвалі перебували кандидати програми "хачу к сваім"?((Тільки не треба дурні,бо ясно написано,що "вийшли назустріч"(
показать весь комментарий
29.12.2025 14:38 Ответить
+1
Так, все - фейк. Знято ШІ на студії Довженка за гроші Госдєпа (стоп, вже не актуально).
Взагалі-то росія несе лише разумноє, доброє, вєчноє.
показать весь комментарий
29.12.2025 14:34 Ответить
+1
Трамп - " Я ТОЧНО ЗНАЮ що рузкіе хочуть Україні процвітання і допоможуть у відбудові" - це наймерзенніша істота яка тільки є. Гітлер напряму казав, Сталін теж - казали "ми вас вбюмо", а оце настільки тупе продажне і кончене, що якби бути в одній кімнаті з ним то прийшлось би відмиватись тиждень
показать весь комментарий
29.12.2025 14:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
они их потом съели
показать весь комментарий
29.12.2025 14:32 Ответить
Так, все - фейк. Знято ШІ на студії Довженка за гроші Госдєпа (стоп, вже не актуально).
Взагалі-то росія несе лише разумноє, доброє, вєчноє.
показать весь комментарий
29.12.2025 14:34 Ответить
интеллект - худший враг пропаганды (Й.Геббельс)
показать весь комментарий
29.12.2025 14:40 Ответить
Фраза для створення ілюзії "я розумний, отже, пропаганда на мене не діє".
показать весь комментарий
29.12.2025 14:45 Ответить
Рашиський бот ти чого сюди влізло.
показать весь комментарий
29.12.2025 14:42 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 14:34 Ответить
Трамп - " Я ТОЧНО ЗНАЮ що рузкіе хочуть Україні процвітання і допоможуть у відбудові" - це наймерзенніша істота яка тільки є. Гітлер напряму казав, Сталін теж - казали "ми вас вбюмо", а оце настільки тупе продажне і кончене, що якби бути в одній кімнаті з ним то прийшлось би відмиватись тиждень
показать весь комментарий
29.12.2025 14:38 Ответить
В підвалі перебували кандидати програми "хачу к сваім"?((Тільки не треба дурні,бо ясно написано,що "вийшли назустріч"(
показать весь комментарий
29.12.2025 14:38 Ответить
Не неси *****. Який довбограй буде чекати своїх під КАБами? Хто хотів та міг вже у "своїх"давно. Ти сам став своїм у Швейцарії?
показать весь комментарий
29.12.2025 15:04 Ответить
Це і є варвари ,це є огидний "русский мир" цю мерзоту треба тільки знищувати ,але в нас багато цього не хоче розуміє.
показать весь комментарий
29.12.2025 14:41 Ответить
Страшний злочин. Питання. Чого ця сім'я чекала у тому підполі?? Асвабадітєлєй??
показать весь комментарий
29.12.2025 14:43 Ответить
можливо, що там були лежачі хворі, то якщо так, то треба залучати всі міжнародні організації, що несуть добро і радість людям планети Земля, а також скинути на парашюті в Покровськ малахольну екоактивістку грету тумблєр для захисту мусульман башкира та бурята від семітських переслідувань.
показать весь комментарий
29.12.2025 14:51 Ответить
знаходилася там: батька Гулька Дмитра, мати Гулько Оксану, сина Гулька Дмитра Дмитровича і мати Оксани - Надію. Також був убитий чоловік на ім'я Олександр, а ще один - Мєронцев Петро Валерійович - був поранений і вдав мертвого.
Після того як російські вбивці пішли, Мєронцеву вдалося вилізти з підвалу та втекти.

лежачій хворий ждун виліз і втік ісцелілся русским миром
показать весь комментарий
29.12.2025 15:03 Ответить
в підвалі ухилянти були чи неевакуйовані лежачі люди з інвалідністю та їх супровід?
показать весь комментарий
29.12.2025 14:46 Ответить
Асвабадітєлі принесли мир у кожен підвал
показать весь комментарий
29.12.2025 15:00 Ответить
 
 