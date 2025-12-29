Рашисты расстреляли семерых гражданских в Покровске, - "Хочу жить"
Российские захватчики в Покровске совершили очередное военное преступление, расстреляв семерых гражданских жителей.
Об этом сообщил проект "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.
По их данным, об этом сообщили "неравнодушные люди из ВС РФ".
Подробности
В ночь на 21 декабря в доме 84 по ул. Центральной двое военных ворвались в подвал дома, в котором прятались гражданские.
К солдатам вышли отец и сын – Завадский Александр Робертович и Завадский Ярослав Александрович, у которых российские военнослужащие требовали алкоголь. Когда им ответили, что алкоголя в подвале нет, россияне открыли огонь и убили отца и сына.
Затем, спустившись в подвал, российские солдаты убили находившуюся там семью: отца Гулька Дмитрия, мать Гулько Оксану, сына Гулька Дмитрия Дмитриевича и мать Оксаны – Надежду. Также был убит мужчина по имени Александр, а еще один - Меронцев Петр Валерьевич - был ранен и притворился мертвым. После того как российские убийцы ушли, Меронцеву удалось выбраться из подвала и сбежать.
Кто совершил преступление?
Преступление совершили стрелок 1-го штурмового взвода 2-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 30-й ОМСБр в/ч 45863 Галимзянов Ринат Ралифович, 31.05.1996 г.р. (родом из Башкортостана, г. Нефтекамск, ул. Николая Князева, 8) и стрелок 2-й ШР 1-го ШБ 30-й ОМСБр в/ч 45863 Агафонов Алексей Анатольевич, 27.03.1987 г. н жетон Ю-810131 (ранее судимый, родом из Бурятии, г. Кяхта, ул. Жданова, 1)
После казни российские солдаты сообщили командиру (позывной "Вуду"), что уничтожили группу "ДРГ ВСУ", а сам дом подожгли.
23 декабря, благодаря выжившему свидетелю, Агафонов и Галимзянов были задержаны силами 159-й ВК и этапированы в Селидово.
"Судя по тому, что ситуация не получила огласки, убийство будут пытаться замять", - говорят в проекте.
