Оптоволоконные дроны SIGNUM ликвидировали шестерых оккупантов и четыре вражеские пушки вблизи Лимана. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады продолжают демонстрировать высокую эффективность применения ударных беспилотников на Лиманском направлении фронта в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах зафиксирована виртуозная работа операторов, которые проводят дроны на оптоволоконном управлении через лесистую местность на крайне малых высотах, обходя естественные препятствия и маскировку противника.
В результате точно спланированных ударов была ликвидирована пехота оккупационных войск РФ, а также уничтожены четыре вражеские артиллерийские орудия, которые использовались для обстрелов украинских позиций.
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