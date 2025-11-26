Украинские защитники показали кадры Серебрянского леса и назвали его "украинским Верденом". ВИДЕО

Кадры, снятые беспилотником операторов дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады, показали картину сегодняшнего дня в Серебрянском лесу на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно абсолютно уничтоженную и выжженную оккупантами, некогда прекрасную часть природно-заповедного фонда Украины, где ожесточенные бои продолжаются с 2022 года.

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Эта территория стала одной из самых горячих точек на Луганском направлении.

Защитники назвали ее "Украинским Верденом".

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