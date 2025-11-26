Украинские защитники показали кадры Серебрянского леса и назвали его "украинским Верденом". ВИДЕО
Кадры, снятые беспилотником операторов дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады, показали картину сегодняшнего дня в Серебрянском лесу на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно абсолютно уничтоженную и выжженную оккупантами, некогда прекрасную часть природно-заповедного фонда Украины, где ожесточенные бои продолжаются с 2022 года.
Эта территория стала одной из самых горячих точек на Луганском направлении.
Защитники назвали ее "Украинским Верденом".
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+5 18c49ed2
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+4 Isolda Peres
показать весь комментарий26.11.2025 21:32 Ответить Ссылка
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И Залужного Зеленский снимал под соусом медленных темпов наступления, типа из-за застоя на фронтах. Не просветите нас - сколько же нашей земли этот недонаполеон освободил с этого времени и каковы темпы этого потужного освобождения? Он, насколько я помню, тогда требовал не менее 500 метров в день.
нормально зебіляра так міндічєй відмазав
Уzzкій мир повинен бути випалений, як наша Серебрянка!