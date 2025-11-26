РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Видео Бои около Серебрянского лесничества
7 765 10

Украинские защитники показали кадры Серебрянского леса и назвали его "украинским Верденом". ВИДЕО

Кадры, снятые беспилотником операторов дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады, показали картину сегодняшнего дня в Серебрянском лесу на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно абсолютно уничтоженную и выжженную оккупантами, некогда прекрасную часть природно-заповедного фонда Украины, где ожесточенные бои продолжаются с 2022 года.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Эта территория стала одной из самых горячих точек на Луганском направлении.

Защитники назвали ее "Украинским Верденом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне начали новую волну скрытой мобилизации на оккупированной Луганщине, - ОВА

Автор: 

53 отдельная механизированная бригада (189) дроны (7309) Луганская область (6476)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Вообще-то страна оказалась перед угрозой капитуляции благодаря "гениальной" стратегии одного недонаполеона, решившего наплевать на предупреждения союзников и собственных Главкома с Генштабом, и решившего затянуть с контрнаступлением минимум на 3 месяца, разбив свои силы на три направления, отдав какого-то хрена приоритет направлению на Горловку. И угробившего при этом процесс мобилизации, за который он отвечает согласно законов Украины.

И Залужного Зеленский снимал под соусом медленных темпов наступления, типа из-за застоя на фронтах. Не просветите нас - сколько же нашей земли этот недонаполеон освободил с этого времени и каковы темпы этого потужного освобождения? Он, насколько я помню, тогда требовал не менее 500 метров в день.
показать весь комментарий
26.11.2025 21:46 Ответить
+4
Он такой уже минимум год, а то и два. Смысл показывать сейчас то, что уже давно известно всем, кто в теме? А хомячкам оно фиолетово.
показать весь комментарий
26.11.2025 20:18 Ответить
+4
Боже мій!Який був ліс, які грибні місця, скільки тваринок загинуло((((
Уzzкій мир повинен бути випалений, як наша Серебрянка!
показать весь комментарий
26.11.2025 21:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вообще-то страна оказалась перед угрозой капитуляции благодаря "гениальной" стратегии одного недонаполеона, решившего наплевать на предупреждения союзников и собственных Главкома с Генштабом, и решившего затянуть с контрнаступлением минимум на 3 месяца, разбив свои силы на три направления, отдав какого-то хрена приоритет направлению на Горловку. И угробившего при этом процесс мобилизации, за который он отвечает согласно законов Украины.

И Залужного Зеленский снимал под соусом медленных темпов наступления, типа из-за застоя на фронтах. Не просветите нас - сколько же нашей земли этот недонаполеон освободил с этого времени и каковы темпы этого потужного освобождения? Он, насколько я помню, тогда требовал не менее 500 метров в день.
показать весь комментарий
26.11.2025 21:46 Ответить
"завдяки якому країна й опинилися перед капітуляцією"

нормально зебіляра так міндічєй відмазав
показать весь комментарий
26.11.2025 22:02 Ответить
Ботяра зЕлена, перед капітуляцією (план затверджено в Омані) ми опинилися в 2019 році, коли ти і ще 73% дебілів привели кремлівського блазня до влади.
показать весь комментарий
27.11.2025 07:50 Ответить
Он такой уже минимум год, а то и два. Смысл показывать сейчас то, что уже давно известно всем, кто в теме? А хомячкам оно фиолетово.
показать весь комментарий
26.11.2025 20:18 Ответить
Морок...
показать весь комментарий
26.11.2025 20:22 Ответить
Боже мій!Який був ліс, які грибні місця, скільки тваринок загинуло((((
Уzzкій мир повинен бути випалений, як наша Серебрянка!
показать весь комментарий
26.11.2025 21:32 Ответить
Там загинуло багато людей i кацапiв.
показать весь комментарий
27.11.2025 01:59 Ответить
Не треба принижувати себе аналогіями минулого. Сьогодні світ має будувати аналогії з України, яка четвертий рік стримує навалу ворога всупереч діям продажної зЕвлади.
показать весь комментарий
27.11.2025 07:56 Ответить
 
 