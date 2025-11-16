РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8922 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Ситуация на оккупированной Луганщине Мобилизация на ВОТ
521 4

Россияне начали новую волну скрытой мобилизации на оккупированной Луганщине, - ОВА

Скрытая мобилизация на ТОТ Луганщины

Во временно оккупированной Россией Луганской области началась новая волна скрытой мобилизации, что связано со значительными потерями россиян на фронте.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новая волна скрытой мобилизации

"В так называемой "лнр" продолжается подготовка населения к новым мобилизационным мерам. "Специальные собрания", которые недавно начались на оккупированной Луганщине, местные уже объявили новой волной скрытой мобилизации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной Луганщине агитация в ВС РФ появилась даже на квитанциях за коммунальные услуги. ФОТО

Россияне восполняют потери на фронте

Как отмечается, это связывают со значительными потерями россиян на фронте и снижением уровня выплат при заключении контракта, что стало следствием значительного дефицита средств в бюджетах регионов РФ.

Восполнять потери собираются прежде всего за счет захваченных территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается узаконить принудительный призыв в Мелитополе: оккупанты составляют списки мужчин

Автор: 

оккупация (10365) мобилизация (2956) Луганская область (6574)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікаво,жіночки там так само сміливо нападають на кацаптцк,а мужички мужньо вступають у бійки з кацапмобілізаторами?
показать весь комментарий
16.11.2025 11:35 Ответить
Побачиш, коли і до тебе дойдуть.
показать весь комментарий
16.11.2025 12:07 Ответить
"нада проста дагаваріцца с рускімі"
" РФ предлагает условія"
" еслі бі мі дагаварілісь"

.....ОЦЕ І Є УМОВИ РФ. Їх видно по окупованим територіям

- українців використовувати на фарш для наступних завоювань - від Португалії до Афганістана - ЯК УЖЕ БУЛО!!
- економіку України використовувати як сировинну базу - ЯК УЖЕ БУЛО!
- те що не буде калош навіть в магазині московитів не буде колисати - ЯК УЖЕ БУЛО!
показать весь комментарий
16.11.2025 11:55 Ответить
Зате не порушують права оромадян попробуй аиступи дискридитація армії термін і всерівно на фронт тількі вже в статусі пі ра з порваною дупою
показать весь комментарий
16.11.2025 12:04 Ответить
 
 