Россияне начали новую волну скрытой мобилизации на оккупированной Луганщине, - ОВА
Во временно оккупированной Россией Луганской области началась новая волна скрытой мобилизации, что связано со значительными потерями россиян на фронте.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко, передает Цензор.НЕТ.
Новая волна скрытой мобилизации
"В так называемой "лнр" продолжается подготовка населения к новым мобилизационным мерам. "Специальные собрания", которые недавно начались на оккупированной Луганщине, местные уже объявили новой волной скрытой мобилизации", - говорится в сообщении.
Россияне восполняют потери на фронте
Как отмечается, это связывают со значительными потерями россиян на фронте и снижением уровня выплат при заключении контракта, что стало следствием значительного дефицита средств в бюджетах регионов РФ.
Восполнять потери собираются прежде всего за счет захваченных территорий.
" РФ предлагает условія"
" еслі бі мі дагаварілісь"
.....ОЦЕ І Є УМОВИ РФ. Їх видно по окупованим територіям
- українців використовувати на фарш для наступних завоювань - від Португалії до Афганістана - ЯК УЖЕ БУЛО!!
- економіку України використовувати як сировинну базу - ЯК УЖЕ БУЛО!
- те що не буде калош навіть в магазині московитів не буде колисати - ЯК УЖЕ БУЛО!