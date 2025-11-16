УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12825 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Ситуація на окупованій Луганщині Мобілізація на ТОТ
1 873 14

Росіяни розпочали нову хвилю прихованої мобілізації на окупованій Луганщині, - ОВА

Прихована мобілізація на ТОТ Луганщини

У тимчасово окупованій Росією Луганській області розпочалася нова хвиля прихованої мобілізації, що пов’язано зі значними втратами росіян на фронті.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нова хвиля прихованої мобілізації

"У так званій "лнр" триває підготовка населення до нових мобілізаційних заходів. "Спеціальні збори", які нещодавно розпочалися на окупованій Луганщині, місцеві вже оголосили новою хвилею прихованої мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованій Луганщині агітація у ЗС РФ з’явилася навіть на квитанціях за комунальні послуги. ФОТО

Росіяни заповнюють втрати на фронті

Як зазначається, це пов’язують зі значними втратами росіян на фронті та зниженням рівня виплат під час укладання контракту, що стало наслідком значного дефіциту коштів в бюджетах регіонів РФ.

Заповнювати втрати збираються насамперед за рахунок захоплених територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається узаконити примусовий призов у Мелітополі: окупанти складають списки чоловіків

Автор: 

окупація (6915) мобілізація (3425) Луганська область (4915)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
цікаво,жіночки там так само сміливо нападають на кацаптцк,а мужички мужньо вступають у бійки з кацапмобілізаторами?
показати весь коментар
16.11.2025 11:35 Відповісти
+11
"нада проста дагаваріцца с рускімі"
" РФ предлагает условія"
" еслі бі мі дагаварілісь"

.....ОЦЕ І Є УМОВИ РФ. Їх видно по окупованим територіям

- українців використовувати на фарш для наступних завоювань - від Португалії до Афганістана - ЯК УЖЕ БУЛО!!
- економіку України використовувати як сировинну базу - ЯК УЖЕ БУЛО!
- те що не буде калош навіть в магазині московитів не буде колисати - ЯК УЖЕ БУЛО!
показати весь коментар
16.11.2025 11:55 Відповісти
+4
...прихована мобілізація -це як? мабуть мобілізують вночі та ніхто не бачить де люди ділися?..щось дивні в нас новини-то пишуть про таємні похованя та висвічують світлини з них то про приховану мобілізацію--як може бути прихованою мобілізація?..нашо виставляти себе йолопами-написали б що мобілізують тих хто прийняв їхнє громодянство і тепер буде воювати проти України..
показати весь коментар
16.11.2025 13:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цікаво,жіночки там так само сміливо нападають на кацаптцк,а мужички мужньо вступають у бійки з кацапмобілізаторами?
показати весь коментар
16.11.2025 11:35 Відповісти
Там їх просто вбивали і авто підривали, коли було окуповано Херсон. Як я ******** "совків", які налімонівають на совок і скрізь його ставлять в приклад
показати весь коментар
16.11.2025 13:02 Відповісти
а мені не подобається коли такі недалекі телепні,як ти,влазять у розмови розумних людей! тут розмова про Луганськ іде,милий в"юнош
показати весь коментар
16.11.2025 19:53 Відповісти
"нада проста дагаваріцца с рускімі"
" РФ предлагает условія"
" еслі бі мі дагаварілісь"

.....ОЦЕ І Є УМОВИ РФ. Їх видно по окупованим територіям

- українців використовувати на фарш для наступних завоювань - від Португалії до Афганістана - ЯК УЖЕ БУЛО!!
- економіку України використовувати як сировинну базу - ЯК УЖЕ БУЛО!
- те що не буде калош навіть в магазині московитів не буде колисати - ЯК УЖЕ БУЛО!
показати весь коментар
16.11.2025 11:55 Відповісти
на жаль % 45 наріду цього клінічно не розуміє,а може й більше...
показати весь коментар
16.11.2025 19:54 Відповісти
Зате не порушують права оромадян попробуй аиступи дискридитація армії термін і всерівно на фронт тількі вже в статусі пі ра з порваною дупою
показати весь коментар
16.11.2025 12:04 Відповісти
...прихована мобілізація -це як? мабуть мобілізують вночі та ніхто не бачить де люди ділися?..щось дивні в нас новини-то пишуть про таємні похованя та висвічують світлини з них то про приховану мобілізацію--як може бути прихованою мобілізація?..нашо виставляти себе йолопами-написали б що мобілізують тих хто прийняв їхнє громодянство і тепер буде воювати проти України..
показати весь коментар
16.11.2025 13:02 Відповісти
А тих хто не прийняв громадянство там майже і не залишилось. Без громадянства - ні роботи, ні прав на власне житло в тебе не буде.
показати весь коментар
16.11.2025 20:57 Відповісти
путін ввєді... Ось ця сволота і продовжує вводити.
показати весь коментар
16.11.2025 15:12 Відповісти
Тю, так роки два тому казали, що там і так ВСІХ уже позабирали і пустили «на мʼясо». То у мене питання - кого вони там знову мобілізують?
показати весь коментар
16.11.2025 15:24 Відповісти
Подросшую молодёжь
показати весь коментар
16.11.2025 19:35 Відповісти
Тих хто в Німеччину ще не звалив.
показати весь коментар
16.11.2025 20:58 Відповісти
 
 