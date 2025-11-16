Росіяни розпочали нову хвилю прихованої мобілізації на окупованій Луганщині, - ОВА

У тимчасово окупованій Росією Луганській області розпочалася нова хвиля прихованої мобілізації, що пов’язано зі значними втратами росіян на фронті.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Олексій Харченко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нова хвиля прихованої мобілізації

"У так званій "лнр" триває підготовка населення до нових мобілізаційних заходів. "Спеціальні збори", які нещодавно розпочалися на окупованій Луганщині, місцеві вже оголосили новою хвилею прихованої мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованій Луганщині агітація у ЗС РФ з’явилася навіть на квитанціях за комунальні послуги. ФОТО

Росіяни заповнюють втрати на фронті

Як зазначається, це пов’язують зі значними втратами росіян на фронті та зниженням рівня виплат під час укладання контракту, що стало наслідком значного дефіциту коштів в бюджетах регіонів РФ.

Заповнювати втрати збираються насамперед за рахунок захоплених територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається узаконити примусовий призов у Мелітополі: окупанти складають списки чоловіків