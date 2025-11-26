Українські захисники показали кадри Серебрянського лісу та назвали його "Українським Верденом". ВIДЕО
Кадри, зняті безпілотником операторів дронів батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади, показали картину сьогодення в Серебрянському лісі на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно абсолютно понівечену та випалену окупантами, колись прекрасну частину природно-заповідного фонду України, де запеклі бої тривають із 2022 року.
Ця територія стала однією з найгарячіших точок на Луганському напрямку.
Захисники назвали її "Українським Верденом".
Топ коментарі
+5 18c49ed2
показати весь коментар26.11.2025 21:46 Відповісти Посилання
+4 18c49ed2
показати весь коментар26.11.2025 20:18 Відповісти Посилання
+4 Isolda Peres
показати весь коментар26.11.2025 21:32 Відповісти Посилання
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И Залужного Зеленский снимал под соусом медленных темпов наступления, типа из-за застоя на фронтах. Не просветите нас - сколько же нашей земли этот недонаполеон освободил с этого времени и каковы темпы этого потужного освобождения? Он, насколько я помню, тогда требовал не менее 500 метров в день.
нормально зебіляра так міндічєй відмазав
Уzzкій мир повинен бути випалений, як наша Серебрянка!