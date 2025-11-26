Українські захисники показали кадри Серебрянського лісу та назвали його "Українським Верденом". ВIДЕО

Кадри, зняті безпілотником операторів дронів батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади, показали картину сьогодення в Серебрянському лісі на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно абсолютно понівечену та випалену окупантами, колись прекрасну частину природно-заповідного фонду України, де запеклі бої тривають із 2022 року.

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Ця територія стала однією з найгарячіших точок на Луганському напрямку.

Захисники назвали її "Українським Верденом".

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