УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Бої у Серебрянському лісі
7 765 10

Українські захисники показали кадри Серебрянського лісу та назвали його "Українським Верденом". ВIДЕО

Кадри, зняті безпілотником операторів дронів батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади, показали картину сьогодення в Серебрянському лісі на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно абсолютно понівечену та випалену окупантами, колись прекрасну частину природно-заповідного фонду України, де запеклі бої тривають із 2022 року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ця територія стала однією з найгарячіших точок на Луганському напрямку.

Захисники назвали її "Українським Верденом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни розпочали нову хвилю прихованої мобілізації на окупованій Луганщині, - ОВА

Автор: 

53 окрема механізована бригада (191) дрони (8372) Луганська область (4927)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Вообще-то страна оказалась перед угрозой капитуляции благодаря "гениальной" стратегии одного недонаполеона, решившего наплевать на предупреждения союзников и собственных Главкома с Генштабом, и решившего затянуть с контрнаступлением минимум на 3 месяца, разбив свои силы на три направления, отдав какого-то хрена приоритет направлению на Горловку. И угробившего при этом процесс мобилизации, за который он отвечает согласно законов Украины.

И Залужного Зеленский снимал под соусом медленных темпов наступления, типа из-за застоя на фронтах. Не просветите нас - сколько же нашей земли этот недонаполеон освободил с этого времени и каковы темпы этого потужного освобождения? Он, насколько я помню, тогда требовал не менее 500 метров в день.
показати весь коментар
26.11.2025 21:46 Відповісти
+4
Он такой уже минимум год, а то и два. Смысл показывать сейчас то, что уже давно известно всем, кто в теме? А хомячкам оно фиолетово.
показати весь коментар
26.11.2025 20:18 Відповісти
+4
Боже мій!Який був ліс, які грибні місця, скільки тваринок загинуло((((
Уzzкій мир повинен бути випалений, як наша Серебрянка!
показати весь коментар
26.11.2025 21:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вообще-то страна оказалась перед угрозой капитуляции благодаря "гениальной" стратегии одного недонаполеона, решившего наплевать на предупреждения союзников и собственных Главкома с Генштабом, и решившего затянуть с контрнаступлением минимум на 3 месяца, разбив свои силы на три направления, отдав какого-то хрена приоритет направлению на Горловку. И угробившего при этом процесс мобилизации, за который он отвечает согласно законов Украины.

И Залужного Зеленский снимал под соусом медленных темпов наступления, типа из-за застоя на фронтах. Не просветите нас - сколько же нашей земли этот недонаполеон освободил с этого времени и каковы темпы этого потужного освобождения? Он, насколько я помню, тогда требовал не менее 500 метров в день.
показати весь коментар
26.11.2025 21:46 Відповісти
"завдяки якому країна й опинилися перед капітуляцією"

нормально зебіляра так міндічєй відмазав
показати весь коментар
26.11.2025 22:02 Відповісти
Ботяра зЕлена, перед капітуляцією (план затверджено в Омані) ми опинилися в 2019 році, коли ти і ще 73% дебілів привели кремлівського блазня до влади.
показати весь коментар
27.11.2025 07:50 Відповісти
Он такой уже минимум год, а то и два. Смысл показывать сейчас то, что уже давно известно всем, кто в теме? А хомячкам оно фиолетово.
показати весь коментар
26.11.2025 20:18 Відповісти
Морок...
показати весь коментар
26.11.2025 20:22 Відповісти
Боже мій!Який був ліс, які грибні місця, скільки тваринок загинуло((((
Уzzкій мир повинен бути випалений, як наша Серебрянка!
показати весь коментар
26.11.2025 21:32 Відповісти
Там загинуло багато людей i кацапiв.
показати весь коментар
27.11.2025 01:59 Відповісти
Не треба принижувати себе аналогіями минулого. Сьогодні світ має будувати аналогії з України, яка четвертий рік стримує навалу ворога всупереч діям продажної зЕвлади.
показати весь коментар
27.11.2025 07:56 Відповісти
 
 