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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Штурм на квадроциклах под снегопадом: пилоты SIGNUM сорвали атаку оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

На дороге к Ямполю, на Лиманском направлении фронта, российские оккупационные войска предприняли попытку штурма, используя квадроциклы и неблагоприятные погодные условия. Противник рассчитывал воспользоваться снегопадом, шквальным ветром и ограниченной видимостью, чтобы скрытно выдвинуть штурмовую группу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, однако попытка прорыва была оперативно обнаружена. Пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады мгновенно включились в работу и отработали по целям в парах. Действия операторов были четкими, слаженными и хладнокровными.

Смотрите: Дроны батальона SIGNUM ликвидировали 8 оккупантов, которые бежали по Серебрянскому лесу. ВИДЕО

Благодаря быстрой реакции и эффективному применению ударных дронов, штурмовая группа противника была остановлена еще на подходах, а техника и живая сила - поражены.

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Автор: 

армия РФ (23340) Лиман (332) 53 отдельная механизированная бригада (189)
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Топ комментарии
+3
Це скільки треба випити щоб на квадроцикли йти на штурм, мабуть передивився, як, та чим, грали на піаніно у кварталі, та думав додати цей опит до зброї
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07.01.2026 13:24 Ответить
+3
Стейк добре просмажений! Як і замовляли 😁
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07.01.2026 14:33 Ответить
+2
Ту дорогу б замінувати,щоб не так ганяли.
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07.01.2026 14:24 Ответить

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