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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Операторы дронов "SIGNUM" уничтожили 3 пушки и миномет оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении в зоне ответственности батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады бойцами уничтожены четыре единицы огневой техники оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами были поражены 3 пушки и миномет вместе с боекомплектом.

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Первая пушка была выведена из строя двумя прицельными ударами, один из которых пришелся в механизм управления.
Еще две пушки уничтожены попаданием по стволам.

Также на последних кадрах видно, как российские военные пытались развернуть огневую минометную позицию, однако операторы дронов сразу обнаружили и ликвидировали технику.

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