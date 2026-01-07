Операторы дронов "SIGNUM" уничтожили 3 пушки и миномет оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении в зоне ответственности батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады бойцами уничтожены четыре единицы огневой техники оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными дронами были поражены 3 пушки и миномет вместе с боекомплектом.
Первая пушка была выведена из строя двумя прицельными ударами, один из которых пришелся в механизм управления.
Еще две пушки уничтожены попаданием по стволам.
Также на последних кадрах видно, как российские военные пытались развернуть огневую минометную позицию, однако операторы дронов сразу обнаружили и ликвидировали технику.
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