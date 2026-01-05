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Удар по "центру принятия решений" российского оккупанта от операторов 92-й ОШБр. ВИДЕО
Российский дронолов "поймал" ударный беспилотник украинских операторов 92-й отдельной штурмовой бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время подлета БПЛА оккупант развернулся и получил удар в заднюю часть корпуса.
"Поражение по точке принятия решений", - иронично добавляют бойцы 92-й ОШБр под обнародованным видео.
В результате атаки захватчик был ликвидирован.
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