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Удар по "центру принятия решений" российского оккупанта от операторов 92-й ОШБр. ВИДЕО

Российский дронолов "поймал" ударный беспилотник украинских операторов 92-й отдельной штурмовой бригады

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время подлета БПЛА оккупант развернулся и получил удар в заднюю часть корпуса.

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"Поражение по точке принятия решений", - иронично добавляют бойцы 92-й ОШБр под обнародованным видео.

В результате атаки захватчик был ликвидирован.

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Автор: 

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Топ комментарии
+5
Кацапи постійно кажуть про "горящие пердаки",то ось воно як
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05.01.2026 19:00 Ответить
+3
Тепер кадирівці будуть спотикатись проходячи повз.
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05.01.2026 19:00 Ответить
+3
Лікування геморою
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05.01.2026 19:06 Ответить

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