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Минус 14 российских штурмовиков: дроны 92-й бригады поджарили рашистов. ВИДЕО

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко провели результативный рейд против российской пехоты в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время боевых вылетов ликвидировали 14 оккупантов в местах их дислокации.

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На кадрах видно, как один из вражеских штурмовиков пытался спрятаться в развалившемся здании, однако украинский БПЛА обнаружил его и быстро уничтожил.

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