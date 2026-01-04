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Мінус 14 російських штурмовиків: дрони 92-ї бригади підсмажили рашистів. ВIДЕО

Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені імені кошового отамана Івана Сірка провели результативний рейд проти російської піхоти у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів під час бойових вильотів ліквідували 14 окупантів у їхніх місцях дислокації.

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На кадрах видно, як один із ворожих штурмовиків намагався сховатися у розваленій будівлі, проте український БпЛА виявив його та швидко знищив.

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