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Мінус 14 російських штурмовиків: дрони 92-ї бригади підсмажили рашистів. ВIДЕО
Бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені імені кошового отамана Івана Сірка провели результативний рейд проти російської піхоти у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів під час бойових вильотів ліквідували 14 окупантів у їхніх місцях дислокації.
На кадрах видно, як один із ворожих штурмовиків намагався сховатися у розваленій будівлі, проте український БпЛА виявив його та швидко знищив.
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