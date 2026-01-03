Прикордонники "Стрікс" розтрощили техніку ворога FPV-дронами на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники-аеророзвідники РУБпАК "Стрікс" завдали нищівних ударів по ворогу на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів оператори FPV-дронів знищили ворожу УАЗ "буханку", позицію БпЛА, 2 укриття, 2 антени зв’язку, камеру спостереження та особовий склад противника.

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Кадри своєї результативної роботи прикордонники показали в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

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Також повідомлялося, що українські захисники "Сталевого кордону" рознесли позиції ворога на Курському напрямку.

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