2 356 0
Прикордонники "Стрікс" розтрощили техніку ворога FPV-дронами на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники-аеророзвідники РУБпАК "Стрікс" завдали нищівних ударів по ворогу на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів оператори FPV-дронів знищили ворожу УАЗ "буханку", позицію БпЛА, 2 укриття, 2 антени зв’язку, камеру спостереження та особовий склад противника.
Кадри своєї результативної роботи прикордонники показали в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.
- Також повідомлялося, що українські захисники "Сталевого кордону" рознесли позиції ворога на Курському напрямку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль