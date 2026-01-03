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Пограничники "Стрикс" разгромили технику врага FPV-дронами на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пограничники-аэроразведчики РУБпАК "Стрикс" нанесли сокрушительные удары по врагу на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов операторы FPV-дронов уничтожили вражеский УАЗ "Буханку", позицию БПЛА, 2 укрытия, 2 антенны связи, камеру наблюдения и личный состав противника.
Кадры своей результативной работы пограничники показали в официальном телеграм-канале ГПСУ.
- Также сообщалось, что украинские защитники "Сталевого кордону" разнесли позиции врага на Курском направлении.
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