Пограничники "Стрикс" разгромили технику врага FPV-дронами на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведчики РУБпАК "Стрикс" нанесли сокрушительные удары по врагу на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов операторы FPV-дронов уничтожили вражеский УАЗ "Буханку", позицию БПЛА, 2 укрытия, 2 антенны связи, камеру наблюдения и личный состав противника.

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Кадры своей результативной работы пограничники показали в официальном телеграм-канале ГПСУ.

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Также сообщалось, что украинские защитники "Сталевого кордону" разнесли позиции врага на Курском направлении.

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