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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
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Засеянная мертвыми оккупантами местность в Покровске: боевая работа 425-го полка "Скеля". ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" показали кадры результатов неудачных штурмовых действий оккупантов на Покровском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пехотинцы вместе с операторами дронов отработали по врагу во время боевой работы, нанеся ему значительные потери.

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На обнародованном видео видны последствия провальных атак - местность усеяна телами российских штурмовиков, которые так и остались лежать после неудачных попыток прорыва.

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Автор: 

армия РФ (23322) штурм (656) уничтожение (10242) дроны (7619) Покровск (1327) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (105)
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Топ комментарии
+17
Добре хлопці позасівали на Щедрий вечір. Слава ЗСУ!
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03.01.2026 14:56 Ответить
+10
А комусь оте гівно прибирати....
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03.01.2026 14:58 Ответить
+6
Гівно було, поки бігало, зараз - просто добриво.
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03.01.2026 15:06 Ответить

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