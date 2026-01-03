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Засеянная мертвыми оккупантами местность в Покровске: боевая работа 425-го полка "Скеля". ВИДЕО
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" показали кадры результатов неудачных штурмовых действий оккупантов на Покровском направлении Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пехотинцы вместе с операторами дронов отработали по врагу во время боевой работы, нанеся ему значительные потери.
На обнародованном видео видны последствия провальных атак - местность усеяна телами российских штурмовиков, которые так и остались лежать после неудачных попыток прорыва.
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