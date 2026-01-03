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Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении
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Бойцы бригады "Рубіж" разнесли в щепки танк, ББМ и укрытия оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы бригады "Рубіж" нанесли удары по личному составу и технике оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время боевых вылетов поразили как минимум 2 единицы бронированной техники и 3 укрытия с рашистами внутри.

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Слаженные действия украинских воинов привели к значительным потерям врага.

В частности, уничтожены:

  • 1 боевая бронированная машина;
  • 1 танк;
  • 1 квадроцикл;
  • 1 автомобиль;
  • 3 укрытия.

Кадрами результативных ударов бойцы поделились в соцсетях.

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Также сообщалось, что бойцы ССО уничтожили командный пункт и склады врага в Донецкой области.

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армия РФ (23322) танк (2376) уничтожение (10242) ВСУ (7974) дроны (7609) Покровск (1327) ББМ (52)
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