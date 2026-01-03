Бійці бригади "Рубіж" рознесли на друзки танк, ББМ та укриття окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці бригади "Рубіж" завдали ударів по особовому складу та техніці окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів під час бойових вильотів уразили щонайменше 2 одиниці броньованої техніки та 3 укриття з рашистами всередині.

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Злагоджені дії українських воїнів призвели до значних втрат ворога.

Зокрема знищено:

1 бойова броньована машина;

1 танк;

1 квадроцикл;

1 автівка;

3 укриття.

Кадрами результативних ударів бійці поділилися у соцмережах.

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Також повідомлялося, що бійці ССО знищили командний пункт і склади ворога в Донецькі області.

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