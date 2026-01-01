Бійці ССО знищили командний пункт і склади ворога в Донецькі області. ВIДЕО

Підрозділи Сил спеціальних операцій України у ніч на 1 січня здійснили серію успішних ударів по військових об’єктах противника на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, далекобійні дрони ССО знищили командний пункт штурмового загону 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї армії РФ у місті Андріївка. Усі засоби ураження досягли цілей.

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Ураження логістичних об’єктів

У місті Іловайськ було знищено склад паливно-мастильних матеріалів, який забезпечував 51-шу загальновійськову армію РФ.

Крім того, на території донецького аеропорту далекобійні дрони ССО уразили склад зберігання безпілотників типу "Shahed" та "Герань".

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати непропорційних уражень російській армії, підриваючи її наступальні спроможності та потуги", - йдеться в коментарях під відео.

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Значення ударів

Знищення командних пунктів, складів ПММ та баз зберігання дронів суттєво обмежує можливості противника у веденні наступальних дій та знижує його логістичний потенціал.

Також повідомлялося, що безпілотники СБС перетворили на попіл два ЗРК окупантів "БУК-М3" та "ТОР-М2".

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