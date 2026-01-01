Бойцы ССО уничтожили командный пункт и склады врага в Донецкой области. ВИДЕО
Подразделения Сил специальных операций Украины в ночь на 1 января нанесли серию успешных ударов по военным объектам противника на временно оккупированной территории Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дальнобойные дроны ССО уничтожили командный пункт штурмового отряда 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии РФ в городе Андреевка. Все средства поражения достигли целей.
Поражение логистических объектов
В городе Иловайск был уничтожен склад горюче-смазочных материалов, который обеспечивал 51-ю общевойсковую армию РФ.
Кроме того, на территории донецкого аэропорта дальнобойные дроны ССО поразили склад хранения беспилотников типа "Shahed" и "Герань".
"Силы специальных операций продолжают наносить непропорциональные поражения российской армии, подрывая ее наступательные способности и усилия", - говорится в комментариях под видео.
Значение ударов
Уничтожение командных пунктов, складов ГСМ и баз хранения дронов существенно ограничивает возможности противника в ведении наступательных действий и снижает его логистический потенциал.
- Также сообщалось, что беспилотники СБС превратили в пепел два ЗРК оккупантов "БУК-М3" и "ТОР-М2".
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