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Бойцы ССО уничтожили командный пункт и склады врага в Донецкой области. ВИДЕО

Подразделения Сил специальных операций Украины в ночь на 1 января нанесли серию успешных ударов по военным объектам противника на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дальнобойные дроны ССО уничтожили командный пункт штурмового отряда 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии РФ в городе Андреевка. Все средства поражения достигли целей.

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Поражение логистических объектов

В городе Иловайск был уничтожен склад горюче-смазочных материалов, который обеспечивал 51-ю общевойсковую армию РФ.

Кроме того, на территории донецкого аэропорта дальнобойные дроны ССО поразили склад хранения беспилотников типа "Shahed" и "Герань".

"Силы специальных операций продолжают наносить непропорциональные поражения российской армии, подрывая ее наступательные способности и усилия", - говорится в комментариях под видео.

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Значение ударов

Уничтожение командных пунктов, складов ГСМ и баз хранения дронов существенно ограничивает возможности противника в ведении наступательных действий и снижает его логистический потенциал.

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Автор: 

Донецкая область (12620) ССО (727) Бахмутский район (855) Андреевка (14)
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