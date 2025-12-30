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Ситуація у Часовому Яру: росіяни атакують під прикриттям снігопадів, застосовують штурмові групи. ВIДЕО

У місті Часів Яр Донецької області противник атакує під прикриттям снігопадів, застосовує штурмові групи, армійську авіацію та реактивну артилерію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 24-ї бригади разом із дружніми підрозділами нищать піхоту, наземні роботизовані комплекси, артилерію, склади боєприпасів і транспорт ворога.

Втрати окупантів за тиждень:

  • 32 вбитими та 29 пораненими;
  • 286 БПЛА різних типів;
  • 6 артсистем;
  • 14 автомобілів;
  • 4 наземних роботизованих комплекси;
  • 2 склади боєприпасів;
  • 22 антени зв’язку, 2 комплекси спостереження, система радіоелектронної боротьби;
  • 2 фортифікації.

"Бій за місто триває", - додають бійці в коментарях під відео.

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Автор: 

армія рф (21513) знищення (10534) Донецька область (11490) 24 ОМБр імені короля Данила (295) дрони (8682) Часів Яр (428) Бахмутський район (860)
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