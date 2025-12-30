Ситуація у Часовому Яру: росіяни атакують під прикриттям снігопадів, застосовують штурмові групи. ВIДЕО
У місті Часів Яр Донецької області противник атакує під прикриттям снігопадів, застосовує штурмові групи, армійську авіацію та реактивну артилерію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 24-ї бригади разом із дружніми підрозділами нищать піхоту, наземні роботизовані комплекси, артилерію, склади боєприпасів і транспорт ворога.
Втрати окупантів за тиждень:
- 32 вбитими та 29 пораненими;
- 286 БПЛА різних типів;
- 6 артсистем;
- 14 автомобілів;
- 4 наземних роботизованих комплекси;
- 2 склади боєприпасів;
- 22 антени зв’язку, 2 комплекси спостереження, система радіоелектронної боротьби;
- 2 фортифікації.
"Бій за місто триває", - додають бійці в коментарях під відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль