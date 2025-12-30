Ситуація у Часовому Яру: росіяни атакують під прикриттям снігопадів, застосовують штурмові групи. ВIДЕО

У місті Часів Яр Донецької області противник атакує під прикриттям снігопадів, застосовує штурмові групи, армійську авіацію та реактивну артилерію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 24-ї бригади разом із дружніми підрозділами нищать піхоту, наземні роботизовані комплекси, артилерію, склади боєприпасів і транспорт ворога.

Втрати окупантів за тиждень:

32 вбитими та 29 пораненими;

286 БПЛА різних типів;

6 артсистем;

14 автомобілів;

4 наземних роботизованих комплекси;

2 склади боєприпасів;

22 антени зв’язку, 2 комплекси спостереження, система радіоелектронної боротьби;

2 фортифікації.

"Бій за місто триває", - додають бійці в коментарях під відео.

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