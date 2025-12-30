Підбірка найкращих уражень окупантів та їхньої техніки від бійців 63-ї ОМБр. ВIДЕО

Знищення техніки та підриви окупантів опублікували у соцмережах бійці 63-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах - підбірка з 10-ти найкращих вибухів особового складу рашистів та їхньої техніки.

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Серед уражених засобів: бойові броньовані машини, наземні роботизовані комплекси, мотоцикли, УАЗ "Буханка" та безпілотники.

Також зафіксовано майстерні влучання операторів дронів по реактивних системах залпового вогню ворога, які детонували після вибуху.

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Також повідомлялося, що бійці 21-ї окремої бригади збили російський "Shahed" над Криворіжжям.

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