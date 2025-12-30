1 991 2
Бійці 21-ї окремої бригади збили російський "Shahed" над Криворіжжям. ВIДЕО
Ввечері, 29 грудня, під час чергової повітряної атаки сили вогневих груп 21-ї окремої бригади знищили ударний БпЛА типу "Shahed" над Криворіжжям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, нацгвардійці успішно ліквідували ворожий ударний дрон у небі над регіоном.
Військовослужбовці Національної гвардії України продовжують цілодобово виконувати бойові завдання, захищаючи мирне населення, інфраструктуру та українське небо від атак противника.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль