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Бійці 21-ї окремої бригади збили російський "Shahed" над Криворіжжям. ВIДЕО

Ввечері, 29 грудня, під час чергової повітряної атаки сили вогневих груп 21-ї окремої бригади знищили ударний БпЛА типу "Shahed" над Криворіжжям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нацгвардійці успішно ліквідували ворожий ударний дрон у небі над регіоном.

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Військовослужбовці Національної гвардії України продовжують цілодобово виконувати бойові завдання, захищаючи мирне населення, інфраструктуру та українське небо від атак противника.

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