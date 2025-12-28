Українські захисники 19-ї бригади НГУ збили 19 "Шахедів" під час масованої атаки РФ. ВIДЕО
Бійці 19-ї бригади Національної гвардії України під час одного з масованих обстрілів РФ відпрацювали по ворожих дронах "Шахед", що атакували українські міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах українські захисники збили в небі 19 російських БпЛА, які після влучань детонували у повітрі над степовою місцевістю.
Відео оприлюднено у соцмережах.
- Раніше повідомлялося, що український F-16 збив російський "Шахед" ракетою "повітря-повітря".
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