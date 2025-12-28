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Український F-16 збив російський "Шахед" ракетою "повітря-повітря". ВIДЕО

У мережі опублікували відео, на якому український винищувач F-16 перехоплює російсько-іранський дрон "Шахед" під час масованої атаки РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот майстерно знищив ворожий БпЛА американською ракетою класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder.

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Кадри зафіксовані тепловізором зенітного розрахунку на землі.

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знищення (10534) F16 F-16 (722) Шахед (2325)
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Топ коментарі
+23
Курва, ця ракета коштує як 20 тих шахедів, невже і програма дронів-перехоплювачів була розпилюванням бабла, а реально шахеди збивають тим, чим мали б збивати носії кабів?
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28.12.2025 14:09 Відповісти
+10
У нас теж так збивають. Кулеметами не получалось. Літає воно і літає. Задовбало прям. На роботу треба йти. Всі чекають коли ж той дрон забаранять. А він цілий. Поки літак його не збив. Потім перевірив чистоту неба і дали відбій.
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28.12.2025 14:09 Відповісти
+5
ПЗРК Ігла - самонавідна бойьова головка - не підходить, не.
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28.12.2025 14:22 Відповісти

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