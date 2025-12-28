Український F-16 збив російський "Шахед" ракетою "повітря-повітря". ВIДЕО

У мережі опублікували відео, на якому український винищувач F-16 перехоплює російсько-іранський дрон "Шахед" під час масованої атаки РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот майстерно знищив ворожий БпЛА американською ракетою класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder.

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Кадри зафіксовані тепловізором зенітного розрахунку на землі.

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