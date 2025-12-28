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Український F-16 збив російський "Шахед" ракетою "повітря-повітря". ВIДЕО
У мережі опублікували відео, на якому український винищувач F-16 перехоплює російсько-іранський дрон "Шахед" під час масованої атаки РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот майстерно знищив ворожий БпЛА американською ракетою класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder.
Кадри зафіксовані тепловізором зенітного розрахунку на землі.
Топ коментарі
+23 Sergis #587854
показати весь коментар28.12.2025 14:09 Відповісти Посилання
+10 Ksenia VB
показати весь коментар28.12.2025 14:09 Відповісти Посилання
+5 Danger Zone
показати весь коментар28.12.2025 14:22 Відповісти Посилання
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