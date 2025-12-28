Украинский F-16 сбил российский "шахед" ракетой "воздух-воздух". ВИДЕО

В сети опубликовали видео, на котором украинский истребитель F-16 перехватывает российско-иранский дрон "шахед" во время массированной атаки РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот мастерски уничтожил вражеский БПЛА американской ракетой класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.

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Кадры зафиксированы тепловизором зенитного расчета на земле.

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