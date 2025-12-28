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Украинский F-16 сбил российский "шахед" ракетой "воздух-воздух". ВИДЕО

В сети опубликовали видео, на котором украинский истребитель F-16 перехватывает российско-иранский дрон "шахед" во время массированной атаки РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот мастерски уничтожил вражеский БПЛА американской ракетой класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.

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Кадры зафиксированы тепловизором зенитного расчета на земле.

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уничтожение (10215) F-16 (605) Шахед (2314)
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Топ комментарии
+23
Курва, ця ракета коштує як 20 тих шахедів, невже і програма дронів-перехоплювачів була розпилюванням бабла, а реально шахеди збивають тим, чим мали б збивати носії кабів?
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28.12.2025 14:09 Ответить
+10
У нас теж так збивають. Кулеметами не получалось. Літає воно і літає. Задовбало прям. На роботу треба йти. Всі чекають коли ж той дрон забаранять. А він цілий. Поки літак його не збив. Потім перевірив чистоту неба і дали відбій.
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28.12.2025 14:09 Ответить
+5
ПЗРК Ігла - самонавідна бойьова головка - не підходить, не.
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28.12.2025 14:22 Ответить

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