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Украинский F-16 сбил российский "шахед" ракетой "воздух-воздух". ВИДЕО
В сети опубликовали видео, на котором украинский истребитель F-16 перехватывает российско-иранский дрон "шахед" во время массированной атаки РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот мастерски уничтожил вражеский БПЛА американской ракетой класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.
Кадры зафиксированы тепловизором зенитного расчета на земле.
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+23 Sergis #587854
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+10 Ksenia VB
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показать весь комментарий28.12.2025 14:22 Ответить Ссылка
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