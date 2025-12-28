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Украинские защитники 19-й бригады НГУ сбили 19 "Шахедов" во время массированной атаки РФ. ВИДЕО

Бойцы 19-й бригады Национальной гвардии Украины во время одного из массированных обстрелов РФ отработали по вражеским дронам "Шахед", которые атаковали украинские города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах украинские защитники сбили в небе 19 российских БПЛА, которые после попаданий детонировали в воздухе над степной местностью.

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Видео обнародовано в соцсетях.

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