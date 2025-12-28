Украинские защитники 19-й бригады НГУ сбили 19 "Шахедов" во время массированной атаки РФ. ВИДЕО

Бойцы 19-й бригады Национальной гвардии Украины во время одного из массированных обстрелов РФ отработали по вражеским дронам "Шахед", которые атаковали украинские города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах украинские защитники сбили в небе 19 российских БПЛА, которые после попаданий детонировали в воздухе над степной местностью.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Видео обнародовано в соцсетях.

Смотрите также: Силы беспилотных систем атаковали командный пункт ГРУ в Бердянском: ликвидировано 51 рашиста. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что украинский F-16 сбил российский "Шахед" ракетой "воздух-воздух".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский снайпер ликвидировал оккупанта с дистанции 1300 метров. ВИДЕО