Украинские защитники 19-й бригады НГУ сбили 19 "Шахедов" во время массированной атаки РФ. ВИДЕО
Бойцы 19-й бригады Национальной гвардии Украины во время одного из массированных обстрелов РФ отработали по вражеским дронам "Шахед", которые атаковали украинские города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах украинские защитники сбили в небе 19 российских БПЛА, которые после попаданий детонировали в воздухе над степной местностью.
Видео обнародовано в соцсетях.
- Ранее сообщалось, что украинский F-16 сбил российский "Шахед" ракетой "воздух-воздух".
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