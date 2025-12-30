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Бойцы 21-й отдельной бригады сбили российский "Shahed" над Криворожьем. ВИДЕО

Вечером, 29 декабря, во время очередной воздушной атаки силы огневых групп 21-й отдельной бригады уничтожили ударный БПЛА типа "Shahed" над Криворожьем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, нацгвардейцы успешно ликвидировали вражеский ударный дрон в небе над регионом.

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Военнослужащие Национальной гвардии Украины продолжают круглосуточно выполнять боевые задачи, защищая мирное население, инфраструктуру и украинское небо от атак противника.

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