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Дрони РУБпАК "BULAVA" врятували побратимів від оточення рашистами в тилу. ВIДЕО

Воїни 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького показали кадри, як російські штурмовики зайшли в тил Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці опинилися затиснутими у бліндажі без можливості ефективно продовжувати бій.

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Та вже за мить на допомогу прийшли оператори дронів РУБпАК "BULAVA", які миттєво завдали удару по одному з рашистів, а інший почав тікати.

У результаті роботи українських БпЛА обидва загарбники були ліквідовані.

Всі українські захисники залишилися живими, ротацію на позиції успішно проведено.

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