12-та бригада "Азов" зайняла смугу оборони на Добропільскому напрямку. ВIДЕО
Українські захисники 12-ї бригади "Азов" повідомили, що зайняли смугу оборони на Добропільському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділи бригади вже виконують бойові завдання в зоні відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" і активно знищують ворожі сили.
У взаємодії з підрозділами Сил оборони проводяться контрдиверсійні та ударно-пошукові дії, а також здійснюється укріплення лінії оборони на цьому напрямку.
Бригада "Азов" значно посилить вогневу міць і спроможності корпусу у пошуку та ліквідації окупантів.
Топ коментарі
+7 drowsy_cat
показати весь коментар30.12.2025 18:39 Відповісти Посилання
+5 Moroz Morozyuk
показати весь коментар30.12.2025 18:06 Відповісти Посилання
+4 Joe Sm
показати весь коментар30.12.2025 19:46 Відповісти Посилання
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