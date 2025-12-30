12-та бригада "Азов" зайняла смугу оборони на Добропільскому напрямку. ВIДЕО

Українські захисники 12-ї бригади "Азов" повідомили, що зайняли смугу оборони на Добропільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділи бригади вже виконують бойові завдання в зоні відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" і активно знищують ворожі сили.

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У взаємодії з підрозділами Сил оборони проводяться контрдиверсійні та ударно-пошукові дії, а також здійснюється укріплення лінії оборони на цьому напрямку.

Бригада "Азов" значно посилить вогневу міць і спроможності корпусу у пошуку та ліквідації окупантів.

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