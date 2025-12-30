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Новини Відео Знищення російських окупантів Ситуація на Добропільському напрямку
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12-та бригада "Азов" зайняла смугу оборони на Добропільскому напрямку. ВIДЕО

Українські захисники 12-ї бригади "Азов" повідомили, що зайняли смугу оборони на Добропільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділи бригади вже виконують бойові завдання в зоні відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" і активно знищують ворожі сили.

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У взаємодії з підрозділами Сил оборони проводяться контрдиверсійні та ударно-пошукові дії, а також здійснюється укріплення лінії оборони на цьому напрямку.

Бригада "Азов" значно посилить вогневу міць і спроможності корпусу у пошуку та ліквідації окупантів.

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Автор: 

армія рф (21513) знищення (10534) Донецька область (11490) Азов (903) дрони (8682) Покровський район (1811) Добропілля (164)
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Топ коментарі
+7
"Азов" створив прообраз правильної української армії. Залишилось поширити на все військо.
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30.12.2025 18:39 Відповісти
+5
**********? Тобі 12 років?))) Пояснюю: Азов - 1 корпус НГУ, комкор "Редіс"; 3 корпус ЗСУ - комкор Білецький.
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30.12.2025 18:06 Відповісти
+4
" Азову " - респект!👍👍👍💙💛
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30.12.2025 19:46 Відповісти

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