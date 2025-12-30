РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10444 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ситуация на Добропольском направлении
6 777 20

12-я бригада "Азов" заняла полосу обороны на Добропольском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники 12-й бригады "Азов" сообщили, что заняли полосу обороны на Добропольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделения бригады уже выполняют боевые задачи в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" и активно уничтожают вражеские силы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Во взаимодействии с подразделениями Сил обороны проводятся контрдиверсионные и ударно-поисковые действия, а также осуществляется укрепление линии обороны на этом направлении.

Бригада "Азов" значительно усилит огневую мощь и способности корпуса в поиске и ликвидации оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант запутался в колючей проволоке, упал и забыл свое оружие в траве. ВИДЕО

Смотрите также: 1-й корпус НГУ "Азов" разбил бронегруппы РФ на Добропольском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) Донецкая область (12606) Азов (908) дроны (7588) Покровский район (1795) Доброполье (160)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
"Азов" створив прообраз правильної української армії. Залишилось поширити на все військо.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:39 Ответить
+5
**********? Тобі 12 років?))) Пояснюю: Азов - 1 корпус НГУ, комкор "Редіс"; 3 корпус ЗСУ - комкор Білецький.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:06 Ответить
+4
" Азову " - респект!👍👍👍💙💛
показать весь комментарий
30.12.2025 19:46 Ответить

Загрузка...

 
 