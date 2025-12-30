12-я бригада "Азов" заняла полосу обороны на Добропольском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники 12-й бригады "Азов" сообщили, что заняли полосу обороны на Добропольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделения бригады уже выполняют боевые задачи в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" и активно уничтожают вражеские силы.

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Во взаимодействии с подразделениями Сил обороны проводятся контрдиверсионные и ударно-поисковые действия, а также осуществляется укрепление линии обороны на этом направлении.

Бригада "Азов" значительно усилит огневую мощь и способности корпуса в поиске и ликвидации оккупантов.

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