12-я бригада "Азов" заняла полосу обороны на Добропольском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники 12-й бригады "Азов" сообщили, что заняли полосу обороны на Добропольском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделения бригады уже выполняют боевые задачи в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" и активно уничтожают вражеские силы.
Во взаимодействии с подразделениями Сил обороны проводятся контрдиверсионные и ударно-поисковые действия, а также осуществляется укрепление линии обороны на этом направлении.
Бригада "Азов" значительно усилит огневую мощь и способности корпуса в поиске и ликвидации оккупантов.
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показать весь комментарий30.12.2025 19:46 Ответить Ссылка
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