Дроны РУБпАК "BULAVA" спасли побратимов от окружения рашистами в тылу. ВИДЕО

Воины 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого показали кадры, как российские штурмовики зашли в тыл Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы оказались зажатыми в блиндаже без возможности эффективно продолжать бой.

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Но уже через мгновение на помощь пришли операторы дронов РУБпАК "BULAVA", которые мгновенно нанесли удар по одному из рашистов, а другой начал убегать.

В результате работы украинских БПЛА оба захватчика были ликвидированы.

Все украинские защитники остались живы, ротация на позиции успешно проведена.

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Также сообщалось, что 12-я бригада "Азов" заняла полосу обороны на Добропольском направлении.

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