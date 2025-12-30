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Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Бои за Часов Яр
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Ситуация в Часовом Яре: россияне атакуют под прикрытием снегопадов, применяют штурмовые группы. ВИДЕО

В городе Часов Яр Донецкой области противник атакует под прикрытием снегопадов, применяет штурмовые группы, армейскую авиацию и реактивную артиллерию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 24-й бригады вместе с дружественными подразделениями уничтожают пехоту, наземные роботизированные комплексы, артиллерию, склады боеприпасов и транспорт врага.

Потери оккупантов за неделю:

  • 32 убитыми и 29 ранеными;
  • 286 БПЛА различных типов;
  • 6 артсистем;
  • 14 автомобилей;
  • 4 наземных роботизированных комплекса;
  • 2 склада боеприпасов;
  • 22 антенны связи, 2 комплекса наблюдения, система радиоэлектронной борьбы;
  • 2 фортификации.

"Бой за город продолжается", - добавляют бойцы в комментариях под видео.

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Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) Донецкая область (12606) 24 омб имени князя Данила Галицкого (294) дроны (7588) Часов Яр (425) Бахмутский район (855)
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