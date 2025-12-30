Ситуация в Часовом Яре: россияне атакуют под прикрытием снегопадов, применяют штурмовые группы. ВИДЕО

В городе Часов Яр Донецкой области противник атакует под прикрытием снегопадов, применяет штурмовые группы, армейскую авиацию и реактивную артиллерию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 24-й бригады вместе с дружественными подразделениями уничтожают пехоту, наземные роботизированные комплексы, артиллерию, склады боеприпасов и транспорт врага.

Потери оккупантов за неделю:

32 убитыми и 29 ранеными;

286 БПЛА различных типов;

6 артсистем;

14 автомобилей;

4 наземных роботизированных комплекса;

2 склада боеприпасов;

22 антенны связи, 2 комплекса наблюдения, система радиоэлектронной борьбы;

2 фортификации.

"Бой за город продолжается", - добавляют бойцы в комментариях под видео.

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