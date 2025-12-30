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Ситуация в Часовом Яре: россияне атакуют под прикрытием снегопадов, применяют штурмовые группы. ВИДЕО
В городе Часов Яр Донецкой области противник атакует под прикрытием снегопадов, применяет штурмовые группы, армейскую авиацию и реактивную артиллерию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 24-й бригады вместе с дружественными подразделениями уничтожают пехоту, наземные роботизированные комплексы, артиллерию, склады боеприпасов и транспорт врага.
Потери оккупантов за неделю:
- 32 убитыми и 29 ранеными;
- 286 БПЛА различных типов;
- 6 артсистем;
- 14 автомобилей;
- 4 наземных роботизированных комплекса;
- 2 склада боеприпасов;
- 22 антенны связи, 2 комплекса наблюдения, система радиоэлектронной борьбы;
- 2 фортификации.
"Бой за город продолжается", - добавляют бойцы в комментариях под видео.
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