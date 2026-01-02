Спецпризначенці СБУ "Альфа" знищили понад 2100 окупантів за два тижні. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України безупинно нищать ворога на передовій. Лише за останні два тижні їхні удари БпЛА та іншими вогневими засобами завдали противнику масштабних втрат у техніці, живій силі та логістиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

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Знищення ворожої техніки

Лише за останні два тижні ударними БпЛА та іншими вогневими засобами вони уразили:

7 танків

45 ББМ

13 артилерійських систем і РСЗВ

3 ППО та 2 системи РЕБ/РЕР

255 одиниць автотранспорту

295 БпЛА та 293 антени та вузли зв’язку

1061 ворожу позицію та укріплення

5 складів із боєприпасами та 2 склади із паливно-мастильними матеріалами

Ліквідація окупантів

Крім того, на їхньому рахунку – понад 2100 окупантів.

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"Хочеш так само нищити ворога? Тоді ставай частиною "Альфи"! Заповнюй анкету bit.ly/alfa_recruit або читай детальніше про набір на alfa.ssu.gov.ua ", - звернулися в СБУ до майбутніх колег