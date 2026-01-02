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Спецпризначенці СБУ "Альфа" знищили понад 2100 окупантів за два тижні. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України безупинно нищать ворога на передовій. Лише за останні два тижні їхні удари БпЛА та іншими вогневими засобами завдали противнику масштабних втрат у техніці, живій силі та логістиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

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Знищення ворожої техніки

Лише за останні два тижні ударними БпЛА та іншими вогневими засобами вони уразили:

  • 7 танків
  • 45 ББМ
  • 13 артилерійських систем і РСЗВ
  • 3 ППО та 2 системи РЕБ/РЕР
  • 255 одиниць автотранспорту
  • 295 БпЛА та 293 антени та вузли зв’язку
  • 1061 ворожу позицію та укріплення
  • 5 складів із боєприпасами та 2 склади із паливно-мастильними матеріалами

Ліквідація окупантів

Крім того, на їхньому рахунку – понад 2100 окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 209 880 осіб (+910 за добу), 11 494 танків, 35 720 артсистем, 23 851 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

"Хочеш так само нищити ворога? Тоді ставай частиною "Альфи"! Заповнюй анкету bit.ly/alfa_recruit або читай детальніше про набір на alfa.ssu.gov.ua ", - звернулися в СБУ до майбутніх колег

Автор: 

Альфа (55) СБУ (14075)
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Топ коментарі
+4
Всю нечисть ватную надо стереть с лица земли .Слава ЗСУ!!!
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02.01.2026 12:42 Відповісти
+3
Не плутай своїх фсбшників з просто співробітниками СБУ, ждун хренів
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02.01.2026 12:59 Відповісти
+2
Потрібно перевести бійців з Альфи СБУ до ЗСУ, вони вже повноцінний бойовий підрозділ, який має нищити ворога в штатних частинах ЗСУ!
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02.01.2026 12:53 Відповісти

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