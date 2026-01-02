Спецназовцы СБУ "Альфа" уничтожили более 2100 оккупантов за две недели. ВИДЕО

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины непрерывно уничтожают врага на передовой. Только за последние две недели их удары БПЛА и другими огневыми средствами нанесли противнику масштабные потери в технике, живой силе и логистике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

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Уничтожение вражеской техники

Только за последние две недели ударными БПЛА и другими огневыми средствами они поразили:

7 танков

45 ББМ

13 артиллерийских систем и РСЗО

3 ПВО и 2 системы РЭБ/РЭР

255 единиц автотранспорта

295 БПЛА и 293 антенны, узлы связи

1061 вражескую позицию и укрепления

5 складов с боеприпасами и 2 склада с горюче-смазочными материалами

Ликвидация оккупантов

Кроме того, на их счету – более 2100 оккупантов.

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"Хочешь так же уничтожать врага? Тогда стань частью "Альфы"! Заполняй анкету bit.ly/alfa_recruit или читай подробнее о наборе на alfa.ssu.gov.ua ", - обратились в СБУ к будущим коллегам.