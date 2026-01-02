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Спецназовцы СБУ "Альфа" уничтожили более 2100 оккупантов за две недели. ВИДЕО

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины непрерывно уничтожают врага на передовой. Только за последние две недели их удары БПЛА и другими огневыми средствами нанесли противнику масштабные потери в технике, живой силе и логистике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

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Уничтожение вражеской техники

Только за последние две недели ударными БПЛА и другими огневыми средствами они поразили:

  • 7 танков
  • 45 ББМ
  • 13 артиллерийских систем и РСЗО
  • 3 ПВО и 2 системы РЭБ/РЭР
  • 255 единиц автотранспорта
  • 295 БПЛА и 293 антенны, узлы связи
  • 1061 вражескую позицию и укрепления
  • 5 складов с боеприпасами и 2 склада с горюче-смазочными материалами

Ликвидация оккупантов

Кроме того, на их счету – более 2100 оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 209 880 человек (+910 за сутки), 11 494 танка, 35 720 артсистем, 23 851 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

"Хочешь так же уничтожать врага? Тогда стань частью "Альфы"! Заполняй анкету bit.ly/alfa_recruit или читай подробнее о наборе на alfa.ssu.gov.ua ", - обратились в СБУ к будущим коллегам.

Автор: 

Альфа (2689) СБУ (20878)
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Топ комментарии
+4
Всю нечисть ватную надо стереть с лица земли .Слава ЗСУ!!!
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02.01.2026 12:42 Ответить
+3
Не плутай своїх фсбшників з просто співробітниками СБУ, ждун хренів
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02.01.2026 12:59 Ответить
+2
Потрібно перевести бійців з Альфи СБУ до ЗСУ, вони вже повноцінний бойовий підрозділ, який має нищити ворога в штатних частинах ЗСУ!
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02.01.2026 12:53 Ответить

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